РИАМО - 20 апр. Московская область вошла в десятку регионов России с наибольшим приростом населения за последние три года, соответствующий рейтинг составило РИА Новости.

Аналитики агентства выяснили, как изменилась демографическая ситуация в субъектах РФ за 2017-2019 годы. Оказалось, что в этот период число жителей выросло в 24 регионах.

«Самый большой прирост произошел в Ингушетии, Севастополе и Ленинградской области, минимальный — в Бурятии, Сахалинской области и Ненецком автономном округе», - говорится в сообщении.

Подмосковье заняло в демографическом рейтинге шестое место. Численность населения региона по состоянию на 1 января 2020 года составила 7,69 миллиона человек.

В трех регионах России численность населения не изменилась, в 58 субъектах зафиксирована убыль населения.

Ранее Росстат сообщал, что среди жителей Подмосковье мужчин меньше, чем женщин - на сильный пол приходится 46,1% совокупного населения региона.