РИАМО - 20 апр. Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, продлены до 1 мая, в том числе до 1 мая будет действовать пропускной режим, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы считаем, что меры сдерживания, самоизоляция, которые мы приняли в соответствии с вашими поручениями, необходимо продолжать. Поэтому принято решение до 1 мая продлить достаточно жесткие ограничения и пропускной режим», - сказал Собянин в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации с коронавирусом.

Собянин напомнил, что с 22 апреля в Москве вводится автоматический контроль за наличием электронных пропусков на транспорте.

«В течение полутора недель более-менее будет понятно, как дальше мы будем двигаться, потому что мы уже достаточно долго живем в режиме ограничения движения и самоизоляции», - подчеркнул Собянин.

С 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Работа предприятий и организаций ограничена, запрещено проводить массовые мероприятия. Жители обязаны находиться в самоизоляции. Тем, кому все-таки необходимо совершить поездку, следует оформить цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

- Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, продлены до 1 мая. В том числе до 1 мая будет действовать пропускной режим.

- Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что средний возраст россиян с диагнозом «коронавирус» составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.

- В Подмосковье стали проверять работающие предприятия на соблюдение санитарных требований. В помещениях должны быть в наличии антисептические средства для обработки рук, медицинские маски и перчатки.

- Рост числа тяжелых случаев коронавирусной инфекции приостановился в России. Почти у половины новых зараженных болезнь протекает без симптомов.

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.