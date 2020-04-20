РИАМО – 20 апр. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что средний возраст россиян с диагнозом «коронавирус» составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин, сообщает РИА Новости.

«На сегодняшний день средний возраст заболевших в нашей стране составляет для женщин 47,9 года, для мужчин - 44,7 года», – подчеркнула Голикова.

Также она назвала девять регионов России, в которых показатель распространения коронавируса выше, чем среднероссийский, а среднероссийский составляет сегодня 32,1 на 100 тысяч жителей.

Речь идет о Москве, Московской области, Республике Ингушетии, Республике Коми, Мурманской области, Магаданской области, Республике Марий Эл, Республике Мордовии, Санкт-Петербурге.

При этом самый низкий показатель выявили в Кемеровской области.

На сегодняшний день в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.

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Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

- Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, продлены до 1 мая. В том числе до 1 мая будет действовать пропускной режим.

- Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что средний возраст россиян с диагнозом «коронавирус» составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.

- В Подмосковье стали проверять работающие предприятия на соблюдение санитарных требований. В помещениях должны быть в наличии антисептические средства для обработки рук, медицинские маски и перчатки.

- Рост числа тяжелых случаев коронавирусной инфекции приостановился в России. Почти у половины новых зараженных болезнь протекает без симптомов.

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.