РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 апр. Около 70 сотрудников Росгвардии приняли участие в акции «От сердца к сердцу» по сдаче крови в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

В Национальный день донора, который отмечается в понедельник, сотрудники подразделений Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с областной станцией переливания крови завершили донорскую акцию Центрального округа Росгвардии «От сердца к сердцу», которая стартовала 9 апреля. Благодаря росгвардейцам за все время акции было собрано около 80 литров крови.

«В понедельник на базе ОМОН «Русич» в Подольске банк донорской крови региона пополнили около 70 сотрудников спецподразделения, подольского отдела вневедомственной охраны и отдела лицензионно-разрешительной работы. Забор крови осуществлялся мобильными бригадами на базе специального передвижного медицинского комплекса, оснащенного оборудованием для обеззараживания воздуха. Перед сдачей крови медицинские сотрудники провели осмотр и взяли анализы у всех представителей силового ведомства», - говорится в сообщении.

Работники станции переливания крови выразили росгвардейцам признательность за сотрудничество и передали заместителю командира ОМОН полковнику полиции Дмитрию Абрамову диплом почетного участника государственной программы развития добровольного донорства.

«Донорство крови и ее компонентов – благородное и значимое занятие для многих жителей России. Благодарю руководство Главного управления Росгвардии по Московской области, а также доноров, которые первые откликнулись на призыв сдать кровь», - отметил заведующий отделением заготовки крови Московской областной станции переливания крови Сергей Демин.