Три недели назад школьники Москвы и Подмосковья перешли на дистанционное обучение. Одни родители восприняли новый режим учебы детей философски, а у других волосы встали дыбом от ужаса. Необходимость работать на «удаленке» и одновременно следить за процессом учебы ребенка выбивает многих из колеи. Родителей, столкнувшихся с трудностями дистанционного обучения, расспросила обозреватель РИАМО.

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Полина, художник и кондитер, Москва:

«Главная сложность дистанционного обучения для нас – в недостаточно слаженной организации. В некоторых московских школах дистанционное обучение ведется в четко определенное время – с 9 утра и до 13. Это идеальный вариант, на мой взгляд. В нашей же школе график уроков «пляшет» день ото дня: каждый учитель проводит обучение, когда ему удобно. В результате рваный режим учебы сбил режим сна у дочки: в один день она поднимается рано с утра, а в другой спокойно спит до полудня.

Кроме школьных предметов, Маруся продолжает обучаться каратэ. Она тренируется уже четвертый год, у нее есть база, поэтому дистанционные тренировки с тренером проходят на ура.

Конечно, организовать спарринг по каратэ в онлайн-режиме невозможно. Зато вымотать детей кардиотренировками тренеру удается отлично.

Не могу сказать, что мне стало сложнее жить, ведь и в «мирное» время я много работала на дому. Зато уроки теперь у дочки однозначно проходят веселее: в школьную Zoom-конференцию то и дело вклиниваются домашние питомцы детей и дефилирующие на заднем плане родители».

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Ольга, контент-менеджер, Москва:

«Самоизоляция отправила нас с мужем на удаленную работу, но это не беда. Ведь он программист, а я – контент-менеджер. А вот дистанционное обучение, на которое перешли оба ребенка, превратило мою жизнь в полный хаос.

Все дело в том, что у меня очень плотный график работы. Пока родители одноклассников сына и дочери делятся в чатах рецептами пирогов и рассуждают, чем бы еще заняться на досуге, я вкалываю круглые сутки. Теперь мой рабочий график еще и разбит усиленной готовкой борщей и котлет – ведь все дома и постоянно хотят есть.

Но главные танталовы муки для меня – дистанционное обучение. Дочь учится в первом классе, а сын во втором, и уроки у них идут в разное время. Это значит, что каждому нужно организовать рабочее место, выставить конференцию на планшетах, а потом, в течение дня, постоянно контролировать уроки. Если не контролировать, они просто не будут их делать...

Мужу проще. Каждое утро он сбегает от домашнего хаоса вместе с ноутбуком и термосом кофе в машину, которая стоит прямо под домом. По сути, в его жизни ничего не изменилось: лишь офис стал меньше, сузившись до салона автомобиля.

А вот я уже сомневаюсь, что выживу на валерианке и валокордине. Бегая от компьютера в детскую, разнимая орущих детей, контролируя домашку, я с каждым днем все больше впадаю в панику.

Одна надежда – что за лето коронавирус оставит всех нас в покое. Потому что начать осенью новый учебный год в дистанционном формате я смогу только при поддержке психиатра».

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Ксения, журналист, Электросталь:

«Вот уже третью неделю я с ужасом встречаю каждую пятницу, потому что в этот день у моей дочки-первоклашки занятия по сольфеджио. Если обычное обучение мы с мужем дружно одолеваем: я контролирую русский язык и чтение, а он – математику, то с сольфеджио справиться никому из нас не под силу.

Наша дочь заканчивает первый класс музыкальной школы. Это круто, потому что у нас с мужем абсолютно нет музыкального слуха. Но теперь это еще и проблема, потому что при всем желании мы не можем помочь ей с домашним заданием.

Куда ставить диезы, а куда бемоли, почему в гаммах ошибки... Волосы встают дыбом! Это как раз тот случай, когда учитель нужен во плоти рядом, а не режиме онлайн.

А вот разучивание новых мелодий для флейты в удаленном формате, наоборот, идет гладко. В самоизоляции выяснилось, что у нас растет маленький блогер. Дочери очень нравится, когда мы записываем на видео ее игру и отсылаем учительнице. Она требует делать больше дублей, меняет в процессе игры наряды и в результате трудится больше.

Одна опасность: чтобы, гоняясь за младшим братом с флейтой в руке, она не «грохнула» инструмент, как это случалось полгода назад. Ведь теперь мы даже не сможем отнести его на починку: ввиду солидного возраста мастер ушел на самоизоляцию и никого не принимает».

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Ольга, финансовый аналитик, Балашиха:

«Видеомемы про родителей, в поте лица втолковывающих ребенку, как сложить один плюс один, – про меня. Младший сын не дружит с математикой от слова «совсем». Одна радость, что у нас первоклашка, а не выпускник. Я, как главный математик в семье, была уверена, что справлюсь. Однако психика не выдержала уже через неделю домашних занятий – и я поручила все мужу.

Хорошо, что старшая дочка учится в пятом классе, и у нее с дистанционным обучением все отлично. Она очень ответственно подходит к онлайн-урокам. Наряжается, выгоняет всех из комнаты и требует соблюдать тишину.

Проблема в том, что ее комната – проходная. А наш папа – личность творческая и забывчивая, на карантине привык спать до обеда. Пару раз он спросонья влезал в кадр к дочери в пижаме. А как-то прошел мимо с намыленным фейсом и бритвой, чем вызвал приступ хохота у одноклассников и праведный гнев у дочери».

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Инна, официант, Королев:

«Я на такое не подписывалась!» – так и хочется крикнуть Вселенной. У меня двое детей-школьников, муж, и моя жизнь абсолютно не похожа на отпуск, в котором отказались мои бездетные друзья и коллеги. С приходом в нашу жизнь ковида-19 я пашу официантом дома, совершенно бесплатно, и попутно вспоминаю школьный курс математики, русского и английского...

Дети радостно сели на голову и пытаются бойкотировать домашнее задание. Они хитрят, прячут планшет под учебниками, втихаря смотрят мультики. А при попытке устроить им выволочку аргументируют: все равно через месяц каникулы! Вся моя жизнь – сплошной кавардак. Пожалуйста, верните нормальную школу обратно!».