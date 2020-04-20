РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 апр. Жители городского Люберцы до 30 июня смогут записать детей в кружки и секции муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры на 2020/2021 учебный год, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Подача электронных заявлений осуществляется через региональный портал государственных услуг (РПГУ).

«Ранее сообщалось, что запись стартует с 15 апреля. Перенос даты на более поздний срок связан с ограничительными мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Московской области. Подать заявление можно с 1 мая по 30 июня», - говорится в сообщении.

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