РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 апр. Полицейские подмосковной Балашихи задержали местного жителя, подозреваемого в краже наушников и игровой консоли из магазина на улице Советской в микрорайоне Железнодорожный, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местного жителя. Он сообщил, что из помещения магазина, расположенного на улице Советской, были похищены игровая консоль и наушники. Сумма ущерба составила более 18 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 22-летний местный житель по подозрению в совершении данного преступления. По данному факту дознавателем отдела дознания МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.