РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 апр. Мытищинский историко-художественный музей проводит видеоуроки славянской письменности, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мытищинский историко-художественный музей предлагает посмотреть занимательные видеоуроки, посвященные славянской письменности.

«Видеоурок №1 расскажет о глаголице, созданной в IX веке монахами-просветителями Кириллом и Мефодием. Ведущая познакомит зрителей с письмом, глаголическими буквами, даст задание для выполнения дома. Видеоурок №1 – часть авторской интерактивной музейной программы «Как писали на Руси», посвященной славянской письменности и культуре, которую ведет экскурсовод Лидия Кувшинникова», - говорится в сообщении.

Более подробную информацию о дате и времени проведения видеоуроков можно уточнить на сайте историко-художественного музея.