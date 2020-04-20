РИАМО - 20 апр. Запасы донорской крови и плазмы москвичей, которые выздоровели от коронавируса, необходимы в том случае, если подтвердится эффективность лечения больных данной инфекцией таким способом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На прошлой неделе я ввел дополнительные льготы для доноров, которые сдают кровь. Это те больные, которые переболели, у которых есть иммунитет к этой болезни. Пока еще непонятно, насколько она эффективна, но запас донорской крови и плазмы делаем на будущее, если это сработает, чтобы у нас уже был запас для лечения больных», — сказал Собянин в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным по ситуации с коронавирусом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин установил стимулирующие выплаты донорам крови с антителами на Covid-19 из расчета 1250 рублей за каждые 150 миллилитров плазмы либо 5 тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы. Объем разовой донации должен составлять не менее 300 миллилитров и не более 600 миллилитров.

Стать донорами могут граждане от 18 до 55 лет, которые выздоровели от коронавирусной инфекции. У донора не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ и гепатитов B и C.

Чтобы стать донором, нужно позвонить по номеру горячей линии: 8 (495) 870-45-16. Звонки принимаются каждый день с 09:00 до 19:00.

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Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

- Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, продлены до 1 мая. В том числе до 1 мая будет действовать пропускной режим.

- Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что средний возраст россиян с диагнозом «коронавирус» составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.

- В Подмосковье стали проверять работающие предприятия на соблюдение санитарных требований. В помещениях должны быть в наличии антисептические средства для обработки рук, медицинские маски и перчатки.

- Рост числа тяжелых случаев коронавирусной инфекции приостановился в России. Почти у половины новых зараженных болезнь протекает без симптомов.

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.