РИАМО - 20 апр. Женщинам, ожидающим ребенка, следует проявлять особую осторожность в условиях распространения коронавируса, прогнозы о влиянии Covid-19 на здоровье будущего малыша можно строить только на основе прошлых эпидемий, сообщила акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

По словам гинеколога, неизвестно, как отразиться вирус на здоровье малыша, можно только предположить. Она отметила, что у беременных болезнь протекает значительно тяжелее, чем у обычных людей.

«Угроза серьезная абсолютно для всех, а для беременных – в еще большей мере. Беременность обостряет хронические заболевания. <…> Если были какие-то физиологические особенности сосудов, почек, печени, желудочно-кишечного тракта или нервных пучков, то беременность усиливает эту нагрузку», – сказала Ерофеева в эфире радио Sputnik.



Способы защитить себя и ребенка у будущих мам все же есть. Ерофеева считает, что беременным необходимо придерживаться стандартных правил самоизоляции с некоторыми дополнениями.

«Самое главное – сидеть дома и исключить все социальные контакты. Гуляйте <…> по квартире. <…> 10 тысяч шагов в день по квартире очень легко пройти. Работа вроде легкой влажной уборки не повредит. Не стоит концентрироваться на неприятных новостях, стоит читать приятную литературу и общаться по телефону с приятными людьми», – заключила гинеколог.

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20 АПРЕЛЯ

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