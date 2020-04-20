РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 апр. За минувшие выходные представители «Лосиного острова» составили пять протоколов о нарушении природоохранного законодательства, на территории нацпарка в городском округе Мытищи зафиксировали четыре нарушения, сообщается на сайте администрации горокруга.

За прошедшие выходные значительно уменьшилось количество нарушителей и граждан, которые гуляют в национальном парке.

«18-19 апреля составлено пять протоколов о нарушении природоохранного законодательства. Один протокол - за разведение открытого огня в Алексеевском лесопарке и 4 - за несанкционированный заезд на территорию Мытищинского лесопарка. Силами инспекторского состава регулярно проводятся рейды по территории нацпарка. 18 апреля проведен совместный рейд с сотрудниками отдела надзорной деятельности по городскому округу Королев ГУ МЧС России по Московской области», - говорится в сообщении.

В пожароопасный период сотрудники ОПС Лосиного острова перешли на усиленный режим работы в рамках существующих полномочий. В весенне-летний период складывается пожароопасная ситуация. Разведение костров и проведение пикников в Лосином острове запрещено, за исключением специально оборудованных мест. Открытый огонь во время пикника может привести к возгоранию, нанести природному комплексу невосполнимые потери - как зеленым насаждениям, так и животному миру.