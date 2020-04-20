Во время пандемии нуждающиеся категории граждан становятся еще больше уязвимыми – закрытые детсады и проблемы с работой только ухудшают положение. Понимая это, местные власти вводят дополнительные меры материальной поддержки. Ирина Фаевская, министр социального развития Московской области ответила на самые популярные вопросы граждан региона, связанные с соцвыплатами.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Я пенсионер, соблюдал режим самоизоляция, но вторая часть выплаты мне не пришла. Что делать?

Вторая часть единовременной социальной выплаты – 1,5 тысячи рублей – с 14 апреля начала поступать соблюдающим режим самоизоляции гражданам старше 65 лет и лицам, имеющим хронические заболевания: сердечно-сосудистые, сахарный диабет, недоброкачественные образования, болезни органов дыхания. Материальную поддержку ориентировочно получат 1,38 миллиона человек, она уже доставлена 1,2 миллиону жителей. Первая часть выплаты была отправлена гражданам в начале режима самоизоляции.

Если вы не получили выплату, оставьте заявку с реквизитами для перечисления средств, позвонив по номеру горячей линии: 8 (800) 550-50-30 (после начала работы автоинформатора нажмите 0, затем – 4). Специалисты социальной защиты уточнят данные и, при наличии права на выплату, помогут ее получить.

Как пожилым людям получить выплату в связи с изоляцией из‑за коронавируса>>

Какая помощь полагается семьям с детьми-инвалидами?

Семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, продолжат получать в полном объеме все положенные им меры социальной поддержки: ежемесячные пособия, компенсации выплат за аренду и содержание жилплощади в размере 50 %, а также за коммунальные услуги. После того, как в стране нормализуется эпидемиологическая обстановка, представители льготной категории смогут отправиться на отдых в санатории. Если билеты приобретены самостоятельно, то их стоимость компенсируют.

Семьи с детьми-инвалидами могут получать помощь волонтеров. Для этого необходимо позвонить по номеру горячей линии: 8 (800) 550-50-30 (после начала работы автоинформатора нажмите 0, затем – 4).

Как получить выплату в 5 тысяч рублей на ребенка младше трех лет>>

Как и когда Подмосковные семьи с детьми смогут получить выплату в 5 тысяч рублей?

Материальная помощь размером в 5 тысяч рублей положена семьям с детьми до трех лет, имеющим право на получение материнского капитала или раннее имевшим такое право. То есть, те, кто уже оформил сертификат или воспользовался средствами маткапитала, тоже получат выплату.

Обратиться за финансовой поддержкой можно до 1 октября, при условии, что право на выплату возникло до 1 июня.

Если в семье несколько детей младше трех лет, пособие выплачивается на каждого ребенка отдельно.

Финансовая помощь будут начислять с апреля по июнь включительно.

Заявление на получение услуги подается через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации или на портале государственных услуг.

Как получить выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет>>

Что делать, если центр занятости не выплачивает региональную компенсацию безработным, ссылаясь на отсутствие распоряжения правительства?

Необходимое распоряжение об утверждении порядка предоставления региональной доплаты к пособию по безработице сейчас проходит процедуру согласования. Оно будет принято на заседании правительства в ближайшее время.

Региональную доплату к пособию по безработице могут получить жители Подмосковья, которые проработали не менее 60 календарных дней с начала 2020 года и были уволены не по причине проступка.

Выплата 15 тысяч рублей гражданам, которые признаны официально безработными, будет производиться с 1 апреля. Если сотрудника уволили уже после 1 апреля, тогда ожидать пособие можно начиная с даты увольнения.

С 1 марта по 15 апреля 2020 года в ЦЗН зарегистрированы 8499 человек, имеющих право на пособие.

Что делать, если вас хотят уволить: права работника, компенсации и законные основания>>

Как сейчас встать на учет в качестве безработного, чтобы получать пособие?

Зарегистрироваться в центре занятости в качестве безработного можно, воспользовавшись порталом «Работа в России».

Для этого необходимо предоставить в электронном виде свое резюме и заявление. Центры занятости формируют остальные сведения самостоятельно – путем взаимодействия между ведомствами.

Также у безработных есть возможность обратиться в центр занятости с полным комплектом документов. Сделать это можно только по предварительной записи.

Самое важное о коронавирусе. Онлайн‑трансляция РИАМО>>