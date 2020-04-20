РИАМО - 20 апр. В апреле жители Москвы получили платежные документы за ЖКУ уже без начисления взносов на капитальный ремонт, сообщил в понедельник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В период с 1 апреля по 30 июня жители Москвы освобождены от оплаты взносов на капитальный ремонт. В платежных документах, которые москвичи уже получили в апреле, этих начислений нет», - сказал Бирюков.

Он напомнил, что в связи эпидемиологической обстановкой из-за коронавирусной инфекции в Москве временно приостановили все работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

«Они будут возобновлены централизованно по всем объектам. Конкретной даты пока нет, решение будет приниматься исходя из складывающейся ситуации», - подчеркнул Бирюков.

По его словам, новые графики проведения работ по капремонту будут сформированы с учетом технологии их производства и сезонности.

«О возобновлении работ обязательно проинформируем жителей. Графики завершения будут размещены на информационных стендах в подъездах и сайте Фонда капитального ремонта», - заключил Бирюков.

На данный момент в Москве зафиксировали 26350 случаев заражения коронавирусом. В связи с эпидемией в городе действует режим повышенной готовности: работа предприятий и организаций ограничена, для жителей действует режим самоизоляции.

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Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

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