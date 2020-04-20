РИАМО - 20 апр. Детский технопарк «Изобретариум» в Реутове наладил выпуск защитных масок методом 3D-печати, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитете Станислава Каторова.

«Детский технопарк «Изобретариум» наладил производство защитных лицевых экранов и регуляторов крепления масок для врачей, волонтеров и тех, кто сейчас находится на передовой. Задействованы лазерные станки и 3D-принтеры», - говорится в сообщении.

В работу включились педагоги и добровольцы из числа родителей воспитанников учреждения дополнительного образования.

«В борьбе с распространением коронавирусной инфекции важен вклад каждого. Кому-то для этого достаточно просто оставаться дома, а кто-то становится настоящим героем нашего времени - волонтером, помогая действительно нуждающимся в этом. Не остались в стороне и преподаватели нашего «Изобретариума». Горжусь вами!» - сказал Каторов.

Детский технопарк «Изобретариум» открылся в Реутове в 2018 году. В нем представлены образовательные программы, направленные на развитие детского научно-технического творчества.

Весной 2019 года в городе начал работу второй «Изобретариум». Здесь представлены не только технические, но и гуманитарные курсы, в частности студия «Искусство и дизайн», где у детей есть возможность заниматься новыми направлениями в мире творчества и искусства.