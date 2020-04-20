РИАМО - 20 апр. В новой Москве спасли енота, который застрял в сантехническом шкафу, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

18 апреля на общегородскую горячую линию сообщили о том, что в одном из домов по Омской улице в поселении Внуковское находится енот, застрявший в сантехническом шкафу.

«На место выехали сотрудники МЧС, которые спасли животное и передали в центр реабилитации», - говорится в сообщении.

В настоящее время животное находится на карантине, его осматривают ветеринары. По словам специалистов, состояние зверька удовлетворительное.