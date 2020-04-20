РИАМО - 20 апр. В Москве сложился понятный алгоритм работы с зараженным Covid-19 пациентами, городская система здравоохранения имеет большой запас прочности, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«За последние две недели сложилось уже понятная система работы с Covid-больными – это быстрая своевременная диагностика, изолирование группы рисков, амбулаторное и стационарное лечение. Поэтому мы сегодня имеем достаточно большой запас прочности медицинской системы на ближайшие недели две», — заявил Собянин.

Он напомнил, что меры сдерживания, которые введены в Москве из-за распространения коронавируса, были продлены до 1 мая.

«В течение полутора недель будет более-менее понятно, как дальше будем двигаться, потому что уже достаточно долго мы живем в режиме ограничения движения и самоизоляции», — отметил Собянин.

Ранее Собянин сообщил, что количество и качество тестов на наличие коронавируса у пациентов значительно выросло в Москве за последнее время. Кроме того, в течение последних десяти дней количество тяжелобольных стабилизировалось на уровне 1-1,3 тысячи человек в сутки.

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Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

- Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, продлены до 1 мая. В том числе до 1 мая будет действовать пропускной режим.

- Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что средний возраст россиян с диагнозом «коронавирус» составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.

- В Подмосковье стали проверять работающие предприятия на соблюдение санитарных требований. В помещениях должны быть в наличии антисептические средства для обработки рук, медицинские маски и перчатки.

- Рост числа тяжелых случаев коронавирусной инфекции приостановился в России. Почти у половины новых зараженных болезнь протекает без симптомов.

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.