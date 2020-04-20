РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 апр. В подмосковном Подольске проведут мероприятия для снижения травматизма на железнодорожной станции Львовская, сообщается на сайте администрации округа.

Сотрудниками территориального отдела в микрорайоне Львовский совместно с комитетом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации городского округа Подольск на днях было проведено обследование несанкционированных пешеходных переходов через железнодорожные пути.

«Были обследованы четыре участка наиболее часто используемых жителями для перехода железнодорожных путей. Составлен фотоплан переходов, на основании которых будут разработаны мероприятия для предупреждения и снижения травматизма и смертности в районе железнодорожной станции Львовская Курского направления Московской железной дороги», - сказал начальник территориального отдела микрорайона Львовский Александр Литвин.

Железнодорожные пути запрещается переходить в местах, не оборудованных пешеходными настилами, при закрытом шлагбауме или на красный сигнал светофора переездной сигнализации. Также запрещается перелезать через автосцепки, проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса.