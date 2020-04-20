РИАМО - 20 апр. В городском округе Мытищи зафиксировали снижение количества жалоб жителей на плохую уборку подъездов, сообщается на сайте администрации горокруга.

Дезинфекция и уборка подъездов вызывают все меньше нареканий жителей Подмосковья. Количество заявок в ЕДС МО по двум топовым категориям за неделю снизилось на треть.

«Наилучшие темпы снижения обращений в категории «Ненадлежащая уборка подъездов (нарушение периодичности уборки, наличие мусора и грязи)» – у следующих городских округов: Орехово-Зуевский (78%); Лыткарино (71%); Лобня (71%); Фрязино (70%); Электросталь (70%); Балашиха (68%); Шатура (67%); Красноармейск (67%); Серпухов (64%); Мытищи (63%)», - говорится в сообщении.

На минувшей неделе Госжилинспекция Московской области обработала 4,3 тысячи заявок жителей в Единую диспетчерскую службу региона (ЕДС МО). Количество обращений снизилось на 14% по сравнению с неделей ранее. Надзорное ведомство контролирует исполнение заявок в областном Центре управления регионом (ЦУР).

«Совершенно понятно, что наибольшее количество обращений сейчас связано с дезинфекцией и уборкой подъездов. Однако именно по двум топовым категориям мы наблюдаем наивысшие темпы снижения: заявок по поводу дезинфекции стало меньше на 27%, по вопросам уборки – на 36 %. Это свидетельствует о все большей удовлетворенности жителей Подмосковья тем, как управляющие организации проводят эти работы», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.