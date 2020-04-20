РИАМО - 20 апр. Президент России Владимир Путин рассказал, что на первом этапе борьбы с коронавирусом удалось замедлить его распространение, сообщает РИА Новости.

«В целом, удается решать задачи первого этапа борьбы с коронавирусом, то есть его замедлить, но останавливаться нельзя», — отметил Путин в ходе совещания с правительством.

Он добавил, что замедлить распространение инфекции получилось благодаря принятым ранее карантинным мерам и правилам самоизоляции. Кроме того, в стране удалость оперативно осуществить перенастройку системы здравоохранения.

Глава государства также заявил о необходимости эффективно внедрять в стране лучшие практики регионов по борьбе с эпидемией.

В России зарегистрировали 47121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 405 человек, выздоровели — 3446.

В Московском регионе до 1 мая для всех горожан введен режим самоизоляции. В мегаполисе прекратили работать или перешли на дистанционную работу большинство организаций и предприятий. Выходить из дома жителям можно только в случае крайней необходимости, например, за продуктами или лекарствами, выгулять собаку или вынести мусор.

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Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

- Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, продлены до 1 мая. В том числе до 1 мая будет действовать пропускной режим.

- Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что средний возраст россиян с диагнозом «коронавирус» составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.

- В Подмосковье стали проверять работающие предприятия на соблюдение санитарных требований. В помещениях должны быть в наличии антисептические средства для обработки рук, медицинские маски и перчатки.

- Рост числа тяжелых случаев коронавирусной инфекции приостановился в России. Почти у половины новых зараженных болезнь протекает без симптомов.

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.