РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 апр. Почти 80 километров автомобильных дорог продезинфицировали в подмосковном Красногорске в минувшие выходные, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Дорожные службы продолжают мероприятия по обеззараживанию улично-дорожной сети округа. В выходные дни санитарную обработку провели в микрорайонах Павшино, Южном, Опалихе, на улице Светлой, в поселке Новый и деревне Ивановское. Всего продезинфицировали 78 километров дорог, почти 9 километров тротуаров, 19 остановочных пунктов», - говорится в сообщении.

В понедельник после 20:00 запланирована мойка территорий в микрорайоне СГШ, Райцентр, Старое Губайлово, на станциях Павшино и Красногорской. Автобусные остановки будут обработаны по Волоколамскому шоссе до поселка Нахабино.