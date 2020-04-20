РИАМО - 20 апр. Жителям Подмосковья, которые намерены воспользоваться общественным транспортом в Московском регионе, необходимо до 22 апреля внести в цифровой пропуск данные своих проездных карт «Тройка» и «Стрелка» или социальной карты, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Без номеров карт проезд будет невозможен. Банковская карта и бесконтактная оплата в это время работать не будут - такой функционал на терминалах будет заблокирован», - говорится в сообщении.

Транспортную или соцкарту нужно будет привязать к пропуску минимум за пять часов до начала поездки. Это можно сделать в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», предварительно обновив его в App Store или Google Play. Если пропуск уже оформлен, то привязать карту можно на портале karta.gosuslugi.ru.

Если житель передвигается по Подмосковью и Москве с использованием и «Стрелки» и «Тройки», то нужно указывать номера обеих карт.

Также жители Московской области могут получить цифровой пропуск, отправив СМС по телефону 0250 с указанием номера своей транспортной карты.

Если у пользователя нет карт «Стрелка» и «Тройка», то их необходимо заранее приобрести. Адреса пунктов продаж можно найти в интернете. Кроме того, в Московской области карты «Стрелка» продаются у водителей, возможен заказ карты на дом по горячей линии регионального Минтранса: 8-485-228-19-19.

В настоящий момент передвигаться на личном и общественном транспорте в Московском регионе можно только с цифровым пропуском. Данная мера действует до 1 мая. Ограничение необходимо, чтобы предупредить распространение коронавируса.

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Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

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- Рост числа тяжелых случаев коронавирусной инфекции приостановился в России. Почти у половины новых зараженных болезнь протекает без симптомов.

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- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.