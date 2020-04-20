РИАМО - 20 апр. Следователи инициировали проведение доследственной проверки по факту смерти девятимесячного ребенка от удара тока в подмосковном Королеве, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Инцидент произошел 18 апреля в квартире одного из жилых домов. Ребенок подполз к розетке, ухватился за пластмассовую часть вилки электрического удлинителя и получил удар током.

«Родители сразу же вызвали скорую помощь, но спасти мальчика не удалось. Ребенок скончался от поражения разрядом электричества», — говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.