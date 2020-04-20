РИАМО - 20 апр. Более трех тысяч человек, прилетевших из Шереметьево с начала апреля, доставили по местам жительства и в обсервации на специальных автобусах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Со 2 апреля в аэропорт Шереметьево прибыло 22 рейса из 18 стран с гражданами России.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области встретило и доставило до дома и мест временного размещения более трех тысяч человек для соблюдения 14-дневного карантина, из них более 2,5 тысяч — жители Москвы и Московской области», — говорится в сообщении.

Прилетевших перевозят на 50 автобусах. Весь транспорт проходит обязательную дезинфекцию. Водители обеспечены масками, перчатками и антисептиками.

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Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

- Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, продлены до 1 мая. В том числе до 1 мая будет действовать пропускной режим.

- Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что средний возраст россиян с диагнозом «коронавирус» составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.

- В Подмосковье стали проверять работающие предприятия на соблюдение санитарных требований. В помещениях должны быть в наличии антисептические средства для обработки рук, медицинские маски и перчатки.

- Рост числа тяжелых случаев коронавирусной инфекции приостановился в России. Почти у половины новых зараженных болезнь протекает без симптомов.

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.