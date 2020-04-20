РИАМО - 20 апр. В московском метро начали снимать внутренние двери при входе в вестибюли в рамках подготовки к летнему сезону, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Всего на станциях оборудовано порядка 5 тысяч вторых вестибюльных дверей, которые сохраняют зимой теплый воздух на станциях.

«Все внутренние двери снимут до конца апреля, на входе останутся только внешние двери. Это позволит увеличить воздухообмен и улучшить естественную вентиляцию», — подчеркивается в материале.

Кроме того, благодаря снятию дверей в подземке снижается температура на станциях. Осенью все снятые двери вернут на место.

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Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

- Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, продлены до 1 мая. В том числе до 1 мая будет действовать пропускной режим.

- Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что средний возраст россиян с диагнозом «коронавирус» составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.

- В Подмосковье стали проверять работающие предприятия на соблюдение санитарных требований. В помещениях должны быть в наличии антисептические средства для обработки рук, медицинские маски и перчатки.

- Рост числа тяжелых случаев коронавирусной инфекции приостановился в России. Почти у половины новых зараженных болезнь протекает без симптомов.

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.