РИАМО - 20 апр. В Москве значительно выросло количество и качество тестов на наличие коронавируса в организме, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

«Тесты на коронавирус проводятся не только узковедомственными лабораториями, но и региональными и частными лабораториями. В результате количество тестов значительно выросло. Был период, когда они были не очень качественные, сегодня качество выросло практически вполовину и охват увеличился», - сказал Собянин в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации с коронавирусом.

Мэр Москвы также отметил, что увеличилось и количество пациентов с выявленным коронавирусом.

«Мы начали диагностировать по подозрению на ковидную пневмонию не только по лабораторным исследованиям, но и по клинической картине, через компьютерную томографию. Сегодня в Москве в поликлиническом звене специально только на это направление работает 45 центров с компьютерной томографией», - отметил Собянин.

Мэр подчеркнул, что в целях сдерживания эпидемии в Москве пристально следят за гражданами с ОРВИ.

«В Москве вообще в месяц ОРВИ в обычное время болеют около 450 тысяч человек. Это огромная масса людей, но тем не менее мы посчитали, что им надо всем уделить внимание. Более того, заболевшим ОРВИ в сложной форме выписывается сразу постановление о самоизоляции не только их, но и их родственников», - сказал Собянин.

Также мэр Москвы сообщил, что в результате раннего выявления коронавируса и лечения больных количество тяжелых случаев снижается. В течение последних десяти дней количество тяжелобольных стабилизировалось на уровне 1-1,3 тысячи человек в сутки. Это дает возможность медикам спокойно работать в плановом режиме.

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Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

- Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, продлены до 1 мая. В том числе до 1 мая будет действовать пропускной режим.

- Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что средний возраст россиян с диагнозом «коронавирус» составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.

- В Подмосковье стали проверять работающие предприятия на соблюдение санитарных требований. В помещениях должны быть в наличии антисептические средства для обработки рук, медицинские маски и перчатки.

- Рост числа тяжелых случаев коронавирусной инфекции приостановился в России. Почти у половины новых зараженных болезнь протекает без симптомов.

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.