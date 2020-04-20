РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 апр. Пожилые жители подмосковного Подольска смогут поучаствовать в спортивных тренировках в режиме онлайн по вторникам и четвергам, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На спортивном портале Живуспортом.рф и в Instagram-аккаунте @gdesport ведется серия онлайн-тренировок для участников проекта «Активное долголетие». Каждый вторник и четверг в 12:00 тренеры и титулованные спортсмены проводят зарядку для тех, кто дома», - говорится в сообщении.

Помимо этого, регулярно проводятся тренировки в режиме онлайн для всех желающих. Так, 19 апреля прошло утреннее занятие с чемпионом мира и Европы по кикбоксингу, чемпионом России по боксу среди молодежи - 2019, мастером спорта России международного класса, подольчанином Борисом Шикуновым.

В Подмосковье до 1 мая для всех жителей введен режим самоизоляции. В регионе прекратили работать или перешли на дистанционную работу большинство организаций и предприятий. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, например, за продуктами или лекарствами, выгулять собаку или вынести мусор.

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