РИАМО - 20 апр. Командир воздушного судна, потерпевшего катастрофу в столичном аэропорту Шереметьево в мае 2019 года, предстанет перед судом, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Дениса Евдокимова обвиняют по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, крупного ущерба».

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.

Самолет, выполнявший рейс Москва – Мурманск, потерпел крушение 5 мая 2019 года после возвращения в аэропорт вылета. По данным следствия, пилот совершил грубую посадку, дальнейшие действия Евдокимова были совершены с нарушением установленных правил, что повлекло разрушение и возгорание самолета.

В катастрофе погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Кроме того, 10 человек получили телесные повреждения. Всего на момент возгорания на борту самолета находились 78 человек.

В рамках расследования уголовного дела был проведен ряд экспертиз, позволивших восстановить обстоятельства трагедии. В ходе следствия также проверили действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Шереметьево. СК пришел к выводу, что в сложившейся ситуации они никак не могли повлиять на трагедию.

«Следователями и экспертами изучены данные бортовых регистраторов разбившегося воздушного судна, согласно которым во время полета самолет адекватно реагировал на управляющие воздействия пилота. Эти сведения опровергают версию обвиняемого о возможной неисправности воздушного судна», - добавляется в материале.