РИАМО - 20 апр. Работники министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области стали проверять работающие предприятия региона на предмет соблюдения санитарных требований в условиях Covid-19, проверки проводятся ежедневно, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Проверки начинают проводить с проходных, где сотрудникам должны измерять температуру. Также в помещениях предприятий должны быть в наличии антисептические средства для обработки рук, медицинские маски и перчатки.

«Если на предприятии нарушают санитарно-эпидемиологические правила, сообщите нам название организации и ее адрес. Если есть возможность, приложите видеозапись или фотографии, на которых зафиксированы нарушения. Наши сотрудники проведут проверку», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

Она добавила, что безответственное отношение к здоровью людей, которые вынуждены работать в это непростое время – недопустимо. Информацию можно присылать на почту 0150@mosreg.ru либо написать в социальные сети.

Проверки проводятся каждый день. Если выявленное нарушение незначительное, то организации могут вынести предупреждение, после чего будет осуществлена повторная проверка. Более серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических норм могут повлечь за собой административную или даже уголовную ответственность.

За нарушения предусмотрены штрафы до 1 миллиона рублей, а также приостановление деятельности предприятия до 90 суток.

На данный момент число заразившихся коронавирусом в России достигло 47 121 пациента. В Подмосковье заразился 5241 человек, выздоровели за все время 179 человек.

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Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

- Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, продлены до 1 мая. В том числе до 1 мая будет действовать пропускной режим.

- Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что средний возраст россиян с диагнозом «коронавирус» составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.

- В Подмосковье стали проверять работающие предприятия на соблюдение санитарных требований. В помещениях должны быть в наличии антисептические средства для обработки рук, медицинские маски и перчатки.

- Рост числа тяжелых случаев коронавирусной инфекции приостановился в России. Почти у половины новых зараженных болезнь протекает без симптомов.

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.