РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 апр. 22 и 23 апреля театр «ФЭСТ» в режиме онлайн проводит первый тур «Конкурса режиссерских предложений», посвященных Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы театра.

Автором идеи конкурса является художественный руководитель театра «ФЭСТ», заслуженный артист России Игорь Шаповалов. На первом туре конкурса ожидается присутствие ведущих театральных критиков России, в разные годы входивших в состав жюри фестиваля «Подмосковные вечера».

«Театр «ФЭСТ» решил организовать конкурс молодой режиссуры. Суть его в том, что молодые режиссеры на сборе актерской труппы представляют проекты своих будущих спектаклей. Соответственно, актеры должны будут отдать свои предпочтения понравившимся проектам. Проекты, которые получат наибольшее количество актерских голосов, перейдут во второй тур. К сожалению, в самый разгар подготовки к этой работе начался режим самоизоляции. Но мы решили не останавливаться и провести первый тур конкурса в онлайн режиме», - сказал Шаповалов.

Он добавил, что во втором туре молодые режиссеры вместе с актерами, которые за них голосовали, подготовят небольшие отрывки-эскизы по своим спектаклям. Эти эскизы театр хотел бы представить жюри и зрителям в канун начала ВОВ - 21 июня. Лучший эскиз получит право на полноценную постановку в 2021 году, к 76-летней годовщине Победы.

«Сейчас ведутся технические репетиции в режиме видеоконференций. 22 и 23 апреля 2020 года в 14:00 должны состояться презентации режиссерских предложений. Думаем, что это будет очень интересный эксперимент, который может дать старт целому направлению деятельности Российских театров», - отметил Шаповалов.