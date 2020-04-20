РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 апр. Виртуальные туры по гробницам египетских фараонов могут посетить жители подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Виртуальные туры по древним объектам с возможностью посещения гробниц и памятников открыло министерство туризма и древностей Египта для всех желающих. Временные меры приняты в связи с пандемией коронавируса. Посетить их могут и жители Люберец», - говорится в сообщении.

С помощью современных технологий участники дистанционной экскурсии не просто побывают внутри памятников и рассмотрят все настенные росписи в 3D-проекции, но и получат полную информацию о значении каждого сюжета.

Можно переместить гробницу Менны; гробницу царицы Мересанх III, внучки фараона Хуфу Хеопса); Красный монастырь. Также можно ознакомиться с внутренним убранством мечети-медресе султана Баркука; синагоги Бен Эзры; гробницы Хети в высеченном в скале некрополе Бени-Хасан; гробницы Рамзеса VI.

Также можно исследовать катакомбы Ком аль-Шукафа в Александрии.