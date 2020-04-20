РИАМО - 20 апр. Медицинскими комбинезонами из нетканного материала и респираторами обеспечил Сбербанк пять больниц северного Подмосковья в рамках акции взаимопомощи #Мывместе, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Мы искренне благодарны всем врачам за помощь в это непростое время. Этой акцией мы хотим поддержать тех, кто ежедневно и самоотверженно помогает людям, заботится о нашем здоровье», — сказал управляющий северным отделением Среднерусского банка ПАО Сбербанк Сергей Фролов.

Он отметил, что респираторы с защитой FFP2 обладают второй степенью защиты, что поможет врачам работать в более безопасных условиях.

Ранее Сбербанк поучаствовал в акции #Мывместе и отправил в регионы 700 тысяч защитных масок и 50 тысяч пар одноразовых перчаток для волонтерских штабов, которые разносят продукты и лекарства пожилым и маломобильным гражданам во время самоизоляции.