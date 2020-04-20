РИАМО - 20 апр. Примерно 1,5 миллиона человек указали свои карты «Тройка» при оформлении заявок на пропуск, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
С начала ввода обязательной привязки транспортных карт к цифровому пропуску, примерно 1,5 миллиона пассажиров указали карты «Тройка» при оформлении заявок на пропуск.
Транспортную карту для поездок на транспорте необходимо привязать с помощью специальной формы на сайте. Привязка занимает около пяти часов, поэтому необходимо провести данную операцию не менее чем за пять часов до поездки. Проверить привязку можно в специальной форме на Едином транспортном портале.
Для поездок на общественном транспорте к пропуску нужно привязать карты «Тройка», «Стрелка» и социальные карты. Карты для лиц старше 65 лет, школьников с 1 по 11 классы и для учащихся колледжей и вузов не будут работать до 1 мая 2020 года.
По всем вопросам можно обращаться в Контакт-Центр «Московский транспорт». Номера телефонов: +7 (495) 539-54-54; 3210 (с мобильного телефона).
Система проверок цифровых пропусков действует в столице с 15 апреля. Пропуск необходим для совершения поездок на личном и общественном транспорте. В столице с 22 апреля на общественном транспорте можно будет проехать только с помощью транспортных или социальных карт, которые должны быть привязаны к цифровому пропуску.
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Текстовая трансляция
20 АПРЕЛЯ
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- Рост числа тяжелых случаев коронавирусной инфекции приостановился в России. Почти у половины новых зараженных болезнь протекает без симптомов.
- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.
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