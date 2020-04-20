РИАМО - 20 апр. Примерно 1,5 миллиона человек указали свои карты «Тройка» при оформлении заявок на пропуск, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Чтобы воспользоваться городским транспортом, при оформлении цифрового пропуска нужно привязать к нему свою карту. При поездке на транспорте билетная система распознает, что у пассажира есть действующий цифровой пропуск и откроет турникет без дополнительной проверки», – отмечается в материале.

С начала ввода обязательной привязки транспортных карт к цифровому пропуску, примерно 1,5 миллиона пассажиров указали карты «Тройка» при оформлении заявок на пропуск.

Транспортную карту для поездок на транспорте необходимо привязать с помощью специальной формы на сайте. Привязка занимает около пяти часов, поэтому необходимо провести данную операцию не менее чем за пять часов до поездки. Проверить привязку можно в специальной форме на Едином транспортном портале.

Для поездок на общественном транспорте к пропуску нужно привязать карты «Тройка», «Стрелка» и социальные карты. Карты для лиц старше 65 лет, школьников с 1 по 11 классы и для учащихся колледжей и вузов не будут работать до 1 мая 2020 года.

По всем вопросам можно обращаться в Контакт-Центр «Московский транспорт». Номера телефонов: +7 (495) 539-54-54; 3210 (с мобильного телефона).

Система проверок цифровых пропусков действует в столице с 15 апреля. Пропуск необходим для совершения поездок на личном и общественном транспорте. В столице с 22 апреля на общественном транспорте можно будет проехать только с помощью транспортных или социальных карт, которые должны быть привязаны к цифровому пропуску.

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Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

- Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, продлены до 1 мая. В том числе до 1 мая будет действовать пропускной режим.

- Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что средний возраст россиян с диагнозом «коронавирус» составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.

- В Подмосковье стали проверять работающие предприятия на соблюдение санитарных требований. В помещениях должны быть в наличии антисептические средства для обработки рук, медицинские маски и перчатки.

- Рост числа тяжелых случаев коронавирусной инфекции приостановился в России. Почти у половины новых зараженных болезнь протекает без симптомов.

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.