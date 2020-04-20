РИАМО – 20 апр. После снятия ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса в Москве, цены на выставки в музее современного искусства «Гараж» могут снизить, сообщил в понедельник директор Музея современного искусства «Гараж» Антон Белов.

«Я сейчас закинул в команду идею, что цены на билет надо будет понизить. И мое личное ощущение, что наш самый ценный актив – это наши люди, которые работают в команде и которые любят нас, ходят к нам», – сказал Белов в ходе онлайн пресс-конференции.

Кроме того, в центре современного искусства «Винзавод» не ожидается повышение стоимости билетов на выставки, которые будут реализованы после снятия режима самоизоляции, об этом сообщила основатель центра Софья Троценко.

«Мы тоже точно повышать цены на билет не будем. Мы продаем билеты онлайн на будущие посещения. Все купленные абонементы теперь без даты», – в свою очередь заявил исполнительный директор Московского музея современного искусства (ММОМА) Василий Церетели.

В столице до 1 мая для всех горожан введен режим самоизоляции. В мегаполисе прекратили работать или перешли на дистанционную работу большинство организаций и предприятий. Выходить из дома жителям можно только в случае крайней необходимости, например, за продуктами или лекарствами, выгулять собаку или вынести мусор.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

- Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, продлены до 1 мая. В том числе до 1 мая будет действовать пропускной режим.

- Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что средний возраст россиян с диагнозом «коронавирус» составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.

- В Подмосковье стали проверять работающие предприятия на соблюдение санитарных требований. В помещениях должны быть в наличии антисептические средства для обработки рук, медицинские маски и перчатки.

- Рост числа тяжелых случаев коронавирусной инфекции приостановился в России. Почти у половины новых зараженных болезнь протекает без симптомов.

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.