РИАМО - 20 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил посмертно знаком «За доблесть и мужество» депутата регионального парламента Ивана Жукова, который скончался от коронавируса, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Подмосковья.

Депутат скончался 18 апреля. Ему было 64 года.

Жуков родился 17 июля 1956 года в Краснодарском крае. Был депутатом от Ногинского одномандатного избирательного округа, входил в комитет по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Мособлдумы.

Был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также орденами «Во славу законности» и Ивана Калиты, имел знак Преподобного Сергия Радонежского.

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Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

- Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, продлены до 1 мая. В том числе до 1 мая будет действовать пропускной режим.

- Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что средний возраст россиян с диагнозом «коронавирус» составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.

- В Подмосковье стали проверять работающие предприятия на соблюдение санитарных требований. В помещениях должны быть в наличии антисептические средства для обработки рук, медицинские маски и перчатки.

- Рост числа тяжелых случаев коронавирусной инфекции приостановился в России. Почти у половины новых зараженных болезнь протекает без симптомов.

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.