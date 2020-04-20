РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 апр. Рабочие установили дорожные знаки о запрете стоянки автомобилей на участке автодороги по улице Революции в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«На проезжей части улицы Революции (участок вдоль домов №№1, 3) в микрорайоне Климовск установили дорожные знаки, запрещающие стоянку автомобилей. Данное решение было принято комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения в связи с вводом в эксплуатацию нового учебного учреждения», - говорится в сообщении.

Автовладельцев округа просят быть внимательными и не парковать свои машины на данном промежутке.