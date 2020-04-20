РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 20 апр. На данный момент в Щелковской поликлинике №4 приостановлен прием взрослых пациентов до 4 мая, учреждение закрыто в связи с работами по профилактике распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Детям медицинские услуги будут оказываться в режиме неотложной помощи и посредством вызова врача на дом. Для получения неотложной терапевтической помощи взрослые жители могут обратиться в городскую поликлинику №3», - говорится в сообщении.

По вопросам специализированной медпомощи можно обратиться в филиал Щелковской областной больницы на улице Парковая.

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