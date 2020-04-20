РИАМО - 20 апр. В Москве отменили ежегодный мусульманский культурно-просветительский проект «Шатер Рамадана» из-за пандемии коронавируса, заявил глава Духовного собрания мусульман России, члена Общественной палаты РФ Альбир Крганов.

«Шатер Рамадана» - ежегодный культурно-просветительский проект. В 2019 году он размещался на парковочной площадке при Мемориальной мечети на Поклонной горе. Там проходили концерты, тематические вечера, после захода солнца в течение Рамадана все желающие могли прийти на праздничный ужин-ифтар. В 2020 году Рамадан начинается с 23 апреля и продлится до 23 мая.

«Мы каждый год проводили «Шатры Рамадана», куда приглашали любых желающих, это массовое мероприятие противоречит сегодняшнему положению, поэтому по России «Шатров Рамадана» проводиться не будет, разговение будет проводиться внутри семьи», — сказал Крганов.

Он отметил, что также у мусульман на разговение принято приглашать гостей домой.

«Мы попросили такого рода мероприятия в этом году не проводить <...> Это решение всего мусульманского мира», - заключил Крганов.

В Московском регионе из-за коронавируса мечети закрыли для посещения, будут проводиться онлайн-трансляции во время Рамадана, мусульмане смогут посмотреть намазы дистанционно.

В Московском регионе действует режим всеобщей самоизоляции, выходить из дома можно только в случае крайней необходимости: в магазин, в аптеку, для выгула собак и выноса мусора. Для поездок по Москве и Подмосковью нужно оформить цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

- Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, продлены до 1 мая. В том числе до 1 мая будет действовать пропускной режим.

- Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что средний возраст россиян с диагнозом «коронавирус» составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.

- В Подмосковье стали проверять работающие предприятия на соблюдение санитарных требований. В помещениях должны быть в наличии антисептические средства для обработки рук, медицинские маски и перчатки.

- Рост числа тяжелых случаев коронавирусной инфекции приостановился в России. Почти у половины новых зараженных болезнь протекает без симптомов.

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.