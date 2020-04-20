РИАМО - 20 апр. Жители Московской области, которые остались без работы после 1 марта, получат максимальный размер пособия по безработице в апреле-июне, на несовершеннолетних детей в семье также доплатят по 3 тысячи рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

Размер пособия равен минимальному размеру оплаты труда – 12130 рублей.

«Если в семье с несовершеннолетними детьми родитель был уволен после 1 марта и признан безработным в официальном порядке, то на каждого ребенка будет назначена доплата по 3 тысячи рублей», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Пособия назначают по утвержденному порядку оформления статуса безработного, который утвердили 9 апреля. Для этого нужно подать заявление на портале «Работа в России» и заполнить резюме. Остальные сведения службы занятости проверят путем межведомственного взаимодействия.

Кроме того, по 15 тысяч рублей положена региональная доплата к пособию по безработице жителям Московской области, уволенным в 2020 году, но имеющим с начала года не менее 60 календарных дней трудовой деятельности и признанным официально безработными.

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Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

- Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, продлены до 1 мая. В том числе до 1 мая будет действовать пропускной режим.

- Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что средний возраст россиян с диагнозом «коронавирус» составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.

- В Подмосковье стали проверять работающие предприятия на соблюдение санитарных требований. В помещениях должны быть в наличии антисептические средства для обработки рук, медицинские маски и перчатки.

- Рост числа тяжелых случаев коронавирусной инфекции приостановился в России. Почти у половины новых зараженных болезнь протекает без симптомов.

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.