РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 апр. Экономический факультет Московского государственного открытого университета (МГОУ) в городском округе Мытищи проведет в понедельник День открытых дверей онлайн, сообщается в Instagram-аккаунте вуза.

История экономического факультета МГОУ начинается с мая 1931 года. Факультет осуществляет подготовку преподавателей экономики, а также менеджеров по нескольким направлениям.

«Среди преподавателей — заслуженные профессора, доктора и кандидаты наук, имеющие богатый педагогический опыт работы. Декан экономического факультета Татьяна Фонина расскажет об особенностях обучения на факультете, направлениях и профилях подготовки, ответит на все интересующие вопросы», - говорится в сообщении.

День открытых дверей экономического факультета МГОУ состоится в понедельник в 16:00. Пройти регистрацию на мероприятие можно по ссылке в шапке профиля Instagram-аккаунта МГОУ.