РИАМО - 20 апр. В ближайшее время будет запущен онлайн-проект «Карьера с Винзаводом», посвященный вопросам карьерного роста для молодых художников в сложившейся ситуации, сообщила в понедельник основатель центра современного искусства «Винзавод» Софья Троценко.

«Этот проект будет отвечать на огромное количество вопросов молодых художников о том, как им и в этой ситуации начинать и развивать карьеру. Мы получаем огромное количество запросов от художников и от тех, кто хотел бы и уже делает первые шаги в карьере, но не всегда может сориентироваться в том, как правильно это сделать», — сказала Троценко в ходе онлайн пресс-конференции.

Она отметила, что две недели назад «Винзавод» запустил большой онлайн проект «Арт Stream», в рамках которого в прямом эфире люди, работающие в современном искусстве, задают вопросы уже состоявшимся профессионалам.

Троценко добавила, что главное – это сохранить штат и нашу команду центра, финансовое обязательство перед сотрудниками удается выполнять. «Винзавод» не стал уменьшать количество проектов, перенесли лишь те, которые нужно проводит очно.

Из-за распространения коронавируса в Москве ввели режим повышенной готовности, в результате чего закрылись места для проведения досуга, в том числе и учреждения культуры и искусства. Они перешли на работу онлайн: театры, музей, парки организовывают виртуальные программы.

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Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

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- В Подмосковье стали проверять работающие предприятия на соблюдение санитарных требований. В помещениях должны быть в наличии антисептические средства для обработки рук, медицинские маски и перчатки.

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- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

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