РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 20 апр. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции администрация города Дзержинский приглашает добровольцев старше 18 лет для патрулирования совместно с сотрудниками Дзержинского отдела полиции, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации Дзержинского.

«Волонтеры и правоохранители во время патрулирования будут проводить профилактические беседы с людьми, находящимися на улицах города, следить, чтобы не гуляли дети и подростки», - говорится в сообщении.

Все желающие могут обратиться в управление по безопасности по телефону: 8(495)550-20-17.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

- Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, продлены до 1 мая. В том числе до 1 мая будет действовать пропускной режим.

- Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что средний возраст россиян с диагнозом «коронавирус» составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.

- В Подмосковье стали проверять работающие предприятия на соблюдение санитарных требований. В помещениях должны быть в наличии антисептические средства для обработки рук, медицинские маски и перчатки.

- Рост числа тяжелых случаев коронавирусной инфекции приостановился в России. Почти у половины новых зараженных болезнь протекает без симптомов.

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.