РИАМО - 20 апр. В министерстве здравоохранения России отметили приостановление роста числа тяжелых больных с коронавирусной инфекцией, сообщает kp.ru.

Без симптомов инфекция протекает почти у половины новых зараженных.

Инфекционисты не считают их больными, потому что эти люди являются только переносчиками коронавируса.

«Очень важно, что поступление тяжелых больных на сегодняшний день, этот рост приостановлен», — сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что особенность коронавируса заключается в том, что ухудшение самочувствия наступает резко через несколько дней легкого недомогания. Чем раньше человеку поставят диагноз и назначат лечение, тем выше его шансы на скорейшее выздоровление.

Врачи также выяснили, что на первом этапе заражения человек не ощущает, насколько поражены его органы. Но при компьютерной томографии видны серьезные изменения, при которых пациент должен лежать в реанимации, однако он их не чувствует до наступления резкого ухудшения.

Распространение коронавируса началось из китайского города Ухань в конце 2019 года. В марте этого года ВОЗ объявила ситуацию с коронавирусом пандемией. В России на данный момент зарегистрирован 47121 случай заражения Covid-19.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

- Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, продлены до 1 мая. В том числе до 1 мая будет действовать пропускной режим.

- Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что средний возраст россиян с диагнозом «коронавирус» составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.

- В Подмосковье стали проверять работающие предприятия на соблюдение санитарных требований. В помещениях должны быть в наличии антисептические средства для обработки рук, медицинские маски и перчатки.

- Рост числа тяжелых случаев коронавирусной инфекции приостановился в России. Почти у половины новых зараженных болезнь протекает без симптомов.

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.