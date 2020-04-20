РИАМО - 20 апр. В столице жители, которые выздоровели после коронавируса, могут стать донорами плазмы крови, это можно сделать в Центре крови имени О.К. Гаврилова и в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию) является одним из наиболее эффективных методов лечения коронавируса. Такая методика уже применяется в Москве.

«Плазма выздоровевших людей содержит антитела, помогающие организму побороть инфекцию. Получить эти антитела искусственным путем невозможно, только переболевший и выздоровевший человек может стать донором плазмы и помочь больным пациентам», – сказала главный врач Центра крови имени О.К. Гаврилова Ольга Майорова.

Она добавила, что не все могут стать донорами плазмы. Более 50% заболевших имеют абсолютные противопоказания к донорству. Принять окончательное решение о возможности донации может только врач-трансфузиолог.

Тест на Covid-19 проводится только тем донорам, кто решил сдать плазму крови после перенесенного коронавируса. У таких доноров врачи могут провести обследование на дому, а затем обеспечить приезд в донорское отделение.

Чтобы стать донором плазмы, перенесшим Covid-19, нужно сообщить об этом в Центр крови имени О.К. Гаврилова или НИИ СП имени Н.В. Склифосовского. С 09:00 до 19:00 для таких доноров работает горячая линия: +7 (495) 870-45-16, где специалисты готовы ответить на любые интересующие вопросы по донорству плазмы.

Сдать COVREC в Москве (плазму с антителами на новую коронавирусную инфекцию) можно по следующим адресам:

1. «Центр крови имени О.К. Гаврилова» – улица Бакинская, дом 31, телефоны: +7 (925) 786-78-27, +7 (495) 945-75-45;

2. «НИИ СП имени Н.В. Склифосовского» – Большая Сухаревская площадь, дом 3, корпус 12, телефоны: +7 (495) 622-81-60, +7 (985) 099-92-55.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин установил стимулирующие выплаты донорам крови с антителами на COVID-19 из расчета 1250 рублей за каждые 150 миллилитров плазмы либо 5000 рублей за 600 миллилитров плазмы. Объем разовой донации должен составлять не менее 300 и не более 600 миллилитров.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

- Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, продлены до 1 мая. В том числе до 1 мая будет действовать пропускной режим.

- Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что средний возраст россиян с диагнозом «коронавирус» составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.

- В Подмосковье стали проверять работающие предприятия на соблюдение санитарных требований. В помещениях должны быть в наличии антисептические средства для обработки рук, медицинские маски и перчатки.

- Рост числа тяжелых случаев коронавирусной инфекции приостановился в России. Почти у половины новых зараженных болезнь протекает без симптомов.

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.