РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 20 апр. 18 сотрудников полиции Щелкова приняли участие в ежегодной акции «Донор в погонах» и сдали кровь, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД «России» Щелковское.

Национальный день донора отмечается 20 апреля, цель акции – оказание помощи тем, для кого донорская кровь является жизненно необходимой.

«После медицинского обследования 18 сотрудников различных подразделений МУ МВД «Щелковское» внесли посильную помощь. Полицейские уверены, что данная акция поможет спасти не одну человеческую жизнь», - говорится в сообщении.

Сдача крови проходила на Щелковской станции переливания крови. Акция проводится уже не первый раз и стала доброй традицией для сотрудников полиции.