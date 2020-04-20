РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 апр. В городском округе Мытищи Московский государственный открытый университет (МГОУ) проведет онлайн-тренинг по танцам в понедельник, сообщается в Instagram-аккаунте университета.

«Думаете, что знаете о танцах все? Тогда мы готовы расширить ваши познания об этом виде искусства! Что же такое танец? На тренинге Сергея Токмакова «Танец в современном мире. Что хочет видеть зритель?» вы сможете найти для себя ответ на этот и другие вопросы: какие «уловки» используют танцоры, кто такой художник танца, танец в прошлом, настоящем и будущем», - говорится в сообщении.

Тренинг состоится в понедельник в 18:00. Зарегистрироваться на событие можно по ссылке в шапке профиля Instagram-аккаунта МГОУ.