РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 апр. В подмосковных Люберцах выявили случаи заражения коронавирусной инфекцией среди медперсонала, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу главврач Люберецкой областной больницы Дмитрий Старцев.

«В Люберцах находятся 873 человека под наблюдением, это заболевшие и контактировавшие с ними. Среди них есть медперсонал, тоже заразившийся Covid-19», - сказал Старцев.

Он пояснил, что всего заболели 326 человек, госпитализированы в Люберецкую областную больницу 56 человек, в другие больницы области - 41. На амбулаторном лечении находятся 229 человек. Старцев отметил, что в больнице есть все средства защиты для медперсонала, но возможно заразиться в магазинах и общественном транспорте.

«По данным на утро 20 апреля, в стационарах с пневмонией находятся 99 человек, из них в реанимации - три, на ИВЛ - два, на кислородной терапии - 10», - отметил Старцев.

Он уточнил, что в больницах есть средства индивидуальной защиты. Так, ранее в учреждение передали многоразовые маски, дезинфицирующие препараты.

«По адресу: Октябрьский проспект, дом №60 мы готовы принимать доставку, если кто-то из бизнесменов, предпринимателей захочет нам помочь. Там находится аптека. Из нее мы будем распределять среди наших структурных подразделений», - подчеркнул Старцев.

По его словам, в большом количестве расходуются специальные халаты и очки, респираторы. На минувшей неделе в больницу поставили 300 костюмов индивидуальной защиты.

«Препараты для лечения уже осложненных форм коронавируса есть, есть и аппараты ИВЛ, была поставка 18 апреля, но их использовать для длительной вентиляции невозможно. У нас есть три ИВЛ, которые можно использовать в режиме длительного использования, но необходимы еще, я сформировал письмо о том, что необходимо больнице», - заключил Старцев.

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20 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.