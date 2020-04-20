РИАМО - 20 апр. В Москве перепрофилировали один из лечебных корпусов городской клинической больницы имени Ф.И. Иноземцева, где будут лечить пациентов с коронавирусом, сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Новый перепрофилированный корпус больницы имени Иноземцева рассчитан на 259 коек, из них 34 реанимационных. Всего на текущей неделе планируем развернуть в городе дополнительно 5 тысяч коек для лечения больных с коронавирусом», — сказала Ракова.

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20 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.