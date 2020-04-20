РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 апр. Сотрудники группы компаний «ЭкоЛайн» и волонтеры доставляют наборы товаров первой необходимости тем, кому сложно соблюдать условия карантина, в списке региональной поддержки - жители городского округа Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

Организаторы акции - региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» и Фонд «ЭкоЛайн-Будущее» – выбрали получателей вместе с социальными службами и муниципалитетом округа, чтобы помощь была уместной и адресной.

«Сотрудники регоператора посетили семьи из Люберец, которые оказались в трудной жизненной ситуации во время самоизоляции. Набор необходимых продуктов поможет им оставаться дома и соблюдать безопасный режим. Этому будет способствовать запас необходимых продуктов: крупы, консервы, чай, кофе, сладости, продукты длительного хранения», - говорится в сообщении.

Доставка посылки осуществляется бесконтактным способом - наборы оставляют у двери, чтобы следовать мерам предосторожности в условиях карантина. В наборе также есть антибактериальные и моющие средства.