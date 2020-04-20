РИАМО - 20 апр. Еще один стационар для лечения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию открыли в Москве, он появился на базе городской клинической больницы №24, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«C сегодняшнего дня в борьбу с распространением коронавирусной инфекции включается городская клиническая больница №24, в которой развернуто 600 полностью оснащенных коек», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Проведенные работы включили в себя монтаж автомойки, ремонт корпуса №2 и оборудование в нем палат кислородной проводки, организацию в корпусах №1 и №2 «чистых» и «грязных» зон, оборудование душевых кабин и санпропускников.

Всего в больнице №24 было создано 540 коронавирусных коек и 61 место в реанимации.

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20 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.