РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 апр. Единая диспетчерская служба ЖКХ подмосковных Люберец за прошедшую неделю приняла 3,9 тысячи обращений от жителей, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу в понедельник директор службы Виталий Богданов.

«За минувшую неделю в ЕДС ЖКХ Люберец поступило 3,9 тысячи обращений, из них 273 касались вопросов электроснабжения, 427 – водоснабжения, 34 – отопления, 589 – обслуживания домов и придомовой территории», – сказал Богданов.

Он добавил, что также было 428 звонков по вопросам работы МосОблЕИРЦ.

Богданов отметил, что за неделю в ЕДДС-112 поступило 12 453 обращения, из них 5 389 касались вызовов скорой помощи, 2 523 – полиции и ГИБДД, 71 – пожарных, 36 – газовой службы.

«С 16 марта по 17 апреля было 600 обращений от жителей по коронавирусу, из них на минувшей неделе было 154 звонка. Скорая помощь выезжала по данным вопросам 510 раз, также провели 90 консультаций», – заключил Богданов.

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